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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasilerde sandık namustur. Seçimin kazanıldığı yer sandıktır. Sandığa sahip çıkmazsak millet iradesinin sandığa yansımasını temin edemeyiz" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 14:39 | Son Güncelleme

IHAAW142407-SIY/29-01-2019 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasilerde sandık namustur. 29.01.2019 14:24:07 TSI NNNN

IHAAW142407-SIY/29-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasilerde sandık namustur. Seçimin kazanıldığı yer sandıktır. Sandığa sahip çıkmazsak millet iradesinin sandığa yansımasını temin edemeyiz" dedi.

29.01.2019 14:24:07 TSI
NNNN

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