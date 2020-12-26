Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demokratik reformları en yakın sürede açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılının demokratik reformlar yılı olacağını söyleyerek, yapılan çalışmaların kısa zaman içinde açıklanacağını kaydetti.

Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Açılış Töreni'ne video link ile bağlanan Erdoğan, "Demokrasi ve kalkınma mücadelesi son durağı olmayan bir yolculuk gibidir" diyerek şunları söyledi:

"Önünüzde daima kat etmeniz gereken çok mesafe vardır. Reformları, çıtayı sürekli yükselterek sürdürüyoruz. 2021 yılı söz verdiğimiz gibi demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacaktır. Bu konuda yapılan hazırlıkları en yakın sürede halkımıza sunacağız.

"Ekonomide maruz kaldığımız saldırılar en kısa sürede geride bırakmayı ümit ediyoruz. Yapısal reformları hızlandırarak, içine hapsedilmeye çalışıldığımız, faiz, kur, enflasyon şer üçgenini kırarak üretim ve istihdam merkezli bir sistem kurmakta kararlıyız. Demokratik reformları kimse bizi mecbur bıraktığı için değil milletimizin her bir ferdi bunlara layık olduğu için yapıyoruz.

"Ne Avrupa ile Amerika ile çözülemeyecek bir sıkıntımız bulunuyor. Haklarımıza, hukukumuza, potansiyelimize saygı gösterilmesi şartı ile herkesle görüşmeye hazırız. Türkiye gerçeğini siyasi ve ekonomik olarak kabul ettirdiğimize inanıyorum."