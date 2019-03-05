Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Deniz Köken kardeşim ile el ele vereceğiz, Eyüpsultanı farklı yerlere taşıyacağız “ (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halka hitap ettiği Eyüpsultan mitinginde AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken için destek isteyerek, “Biz nasıl bu şehre aşıksak Deniz kardeşimiz de tam bir Eyüpsultan aşığıdır. Bir tarafta Cumhurbaşkanı olarak bu kardeşiniz, bir tarafta Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, bir tarafta Eyüpsultan Belediye Başkanımız Deniz Köken kardeşim ile el ele vereceğiz, Eyüpsultanı farklı yerlere taşıyacağız “dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, halka hitap ettiği Eyüpsultan mitingine AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından önce kürsüye çıkan AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, başkan seçildiği takdirde öncelik vereceği projelerinden bahsetti. Eyüpsultan’da dört akslı bir turizm kombinasyonu oluşturacaklarını açıklayan Köken, tapu sorunlarını da tamamen bitireceğini söyledi.

“Deniz Köken kardeşim ile el ele vereceğiz, Eyüpsultanı farklı yerlere taşıyacağız”

Vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ Binali Yıldırım ve Deniz Köken kardeşimle el ele vermek suretiyle İstanbul’u birlikte şahlandıracağız. Biz nasıl bu şehre aşıksak Deniz kardeşimiz de tam bir Eyüpsultan aşığıdır. İstanbul’a başladığı belediyecilik kariyerine Antalya, Erzurum ve Gaziantep Büyükşehir Belediyeleri’nde genel sekreterliği ile pekiştirdi. Tüm birikimi Eyüpsultan’a ve sizlere hizmetkar olarak devam ettirecek. Bir tarafta Cumhurbaşkanı olarak bu kardeşiniz, bir tarafta Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, bir tarafta Eyüpsultan Belediye Başkanımız Deniz Köken kardeşim ile el ele vereceğiz, Eyüpsultanı farklı yerlere taşıyacağız “dedi.