Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli’de (4)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kandildeki terör ele başlarının HDP ile beraber CHP’ye de siyasi koçluk ve seçim danışmanlığı yaptığını ve CHP’nin terör ele başlarının yaptığı dolaylı destek açıklamasından rahatsız olmadığını söyledi. Erdoğan, Ankara’da bir ilçe için gösterilen belediye başkan adayıyla ilgili flaş bir iddiada bulunarak, “FETÖ soruşturmalarında gözaltına alınan şaibeli bir ismi 15 Temmuz gecesi 11’i polis, 23 şehidimizin olduğu Ankara’daki bir ilçemize belediye başkan adayı yapıyorlar” dedi.

Denizli’de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada birçok devleti felç edecek ve ekonomik, siyası ve toplumsal olarak çökertecek nice teşebbüsün Türkiye’de devlet ve millet daynışmasıyla aşıldığını belirterek, “Denizli’ye sesleniyorum kardeşlerim, Gabar’a girdik mi, Cudi’ye girdik mi, Tendürek’e girdik mi, Kandile girdik mi? İnlerinde bunları bitirdik mi? Size o sözü vermemiş miydim? ‘İnlerine gireceğiz’ dememiş miydim? Hala peşlerindeyiz, onlar kaçacak biz kovalayacağız. Benim milletimin huzurunu kaçıranları biz huzursuz edeceğiz. Anlarlar veya anlamazlar, bilsinler ki bundan sonra da peşlerindeyiz. Yaz aylarında kur, faiz, enflasyon üçgeni üzerinden yapılmaya çalışılan ekonomik suikast girişimi de bu hazımsızlığın bir işaretidir. Dünyada birçok devleti felç edecek ekonomik, siyası ve toplumsal olarak çökertecek nice teşebbüsü devlet ve milletin dayanışmasıyla aştık” dedi.

“Cumhur İttifakı’nın karşısına Pensilvanya ve terör baronlarının yönettiği dörtlü bir çete oluşturdular”

Cumhur ittifakının karşısına içinde terör örgütünün siyasi uzantılarının da olduğu dörtlü bir çetenin çıkarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu dörtlü çetenin seçim stratejileri ve ana listelerinin Pensilvanya ile terör baronlarının yönettiğini ifade ederek, “Bizi proje terör örgütleri üzerinden döviz kuru üzerinden sindirmeye çalışanlar hedeflerine ulaşamadılar. 31 Mart seçimleri bu kesimleri yeniden heveslendirmişe, bitlerini yeniden kanlandırmışa benziyor. Millet ve memleket düşmanlarının yeni bir oyun içinde olduğunu görüyoruz. 24 haziranda başlattıkları ancak muvaffak olamadıkları projeyi tekrar piyasaya sürdüler. Cumhur ittifakının karşısına içinde terör örgütünün siyasi uzantılarının da olduğu dörtlü bir çete çıkarttılar, kumandasını da Kandil ve Pensilvanya’ya verdiler. Dörtlü çetenin seçim stratejilerinden ana listelerine kadar tüm süreci Pensilvanya’daki şarlatan ve kandildeki terör baronları yönetiyor. Neden CHP HDP ile işbirliği yapıyor? HDP’nin arkasında kimleri var? Terör örgütü var. Benim Denizlili kardeşim bunlara pirim vermez. Gelin sandıkta bunları gömelim” diye konuştu.