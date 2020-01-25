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Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde incelemede bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 17:42 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerinde yıkılan binalarda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuda milletçe ortaya koyduğumuz dayanışmaya özellikle teşekkür ediyorum.

ELAZIĞ,(DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerinde yıkılan binalarda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuda milletçe ortaya koyduğumuz dayanışmaya özellikle teşekkür ediyorum. Fakat bir şeyi burada hatırlatmam lazım, bu tür zamanlarda biliyorsunuz bazıları fırsat kollamaya kalkar, bu fırsatlara bizler asla kapı aralamayalım. Yok para toplamaydı, şuydu, buydu. Devletimizin bu noktada herhangi bir ihtiyacı yok" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde 18 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ'a geldi. Yanında bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sürsürü ve Mustafa Paşa Mahalleleri'nde yıkılan binalarda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi aldı. Bölgedeki vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti.
DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARINI, TÜM KURUMLARIYLA BERABER SÜRDÜRECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıkımın olduğu Sürsürü ile Mustafa Paşa mahallelerinde arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:
"İlk etapta gerek Sağlık Bakanım, İçişleri Bakanım, Çevre ve Şehircilik Bakanım İstanbul'dan buraya hareket ettiler. Bugünde Meclis Başkanım, Savunma Bakanım, şahsım ve genel başkan yardımcılarım, hep birlikte buradayız. Bütün mesele şu anda çalışmaları yürüten AFAD, UMKE, Kızılay, jandarmamız, yaptıkları çalışmayla, hamdolsun çok sayıda insanımızı enkaz altında kurtardı. Maalesef 20 ölümüz var. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Bine aşkın yaralımız var. Fakat yoğun bakımda hasta olanların sayısı çok az. Kendilerine rabbimden şifalar diliyorum. Şu an enkazdaki çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Arkadaşlarım aldıkları ses üzerine gidiyorlar. Bunun yanında köpeklerle olsun, teknik cihazlarla olsun, ses dinleme cihazlarıyla olsun çalışmaları sürdürüyorlar. İnşallah sonuna kadar da bu gayretle de devam edilecek. Bakan arkadaşlarım sonuna kadar bunun takipçisi olacaklar. Devletimiz tüm imkanlarını, tüm kurumlarıyla beraber sürdürecek. Bu gayretler neticesinde de ama yaralı ama canlı insanımıza ulaşmanın gayreti içerisindeyiz. Bu konuda milletçe ortaya koyduğumuz dayanışmaya özellikle teşekkür ediyorum. Fakat bir şeyi burada hatırlatmam lazım bu tür zamanlarda biliyorsunuz bazları fırsat kollamaya kalkar, bu fırsatlara bizler asla kapı aralamayalım. Yok para toplamaydı, şuydu, buydu. Devletimizin bu noktada herhangi bir ihtiyacı yok. Birileri illa bir yardım yapacaksa bunun kurumu bellidir. Açıklamayı yaptık. AFAD ile yapılır, Kızılay ile yapılır. Burada toplanarak, dağıtılması gereken yerlere dağıtılır. Bu fırsat kollayıcılarına da fırsat vermeyelim. Adımlarımızı buna göre atalım."

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