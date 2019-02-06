Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabulün ana gündem maddesi Cumhur İttifakı olacak.
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