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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli’yi kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.02.2019 16:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabulün ana gündem maddesi Cumhur İttifakı olacak.

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