Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne Mustafa Kurt'u atadı! Peki Mustafa Kurt kimdir?

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevine atanan Mustafa Kurt’un kim olduğu ve hayatına ilişkin detaylı bilgi öğrenilmek üzere sorgulamalara başlandı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanan Mustafa Kurt, kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşındadır?

MUSTAFA KURT KİMDİR?

1965 yılında Nevşehir’de doğdu. 1984 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü’nü 1988 yılında bitirdi. Aynı yıl Adana Devlet Tiyatrosu’na stajyer sanatçı olarak atandı. 1989-1994 arası sanatçı olarak görev yaptığı bu kurumun 1994 yılında müdürü oldu.

1998 Adana’da gerçekleşen Devlet Tiyatroları – Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali kurucusudur.

1994–2004 Arası Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü – Sanat Yönetmeni olarak görev yaptı.

2000–2004 Arası Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak sahne ve oyunculuk dersi verdi. Konservatuvar son sınıf öğrencileri ile mezuniyet oyunları çalıştı.

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