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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet yönetimi olarak bu krizin üstesinden gelmek için normal şartlarda yıllara sari olarak yapabileceğimiz büyük reformları ve köklü değişimleri kısa sürede hayata geçirdik, geçiriyoruz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2018 02:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet yönetimi olarak bu krizin üstesinden gelmek için normal şartlarda yıllara sari olarak yapabileceğimiz büyük reformları ve köklü değişimleri kısa sürede hayata geçirdik, geçiriyoruz."


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