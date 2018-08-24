Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

24 Haziran seçimlerinin ardından geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle devletin yapısı büyük oranda değişti. Yeni sistemin 10 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle hayata geçmesinin hemen ardından devlet yapısının yeniden yapılandırılmasına dair kararname ve kararlar yayınlandı. Erdoğan bu düzenlemeleri, "Cumhurbaşkanlığı kararnamesi", "Cumhurbaşkanı kararı", "Cumhurbaşkanlığı kararı" ve "Cumhurbaşkanlığı genelgeleri" ile yaptı. 15 cumhurbaşkanlığı kararnamesi, 42 cumhurbaşkanlığı kararı ve yüzlerce atamanın yapıldığı 153 atama kararnamesi yayımlandı.

TRT KÜLLİYE'YE BAĞLANDI



Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan 15 kararname ile Cumhurbaşkanlığı teşkilatı, bakanlıklara bağlı teşkilatlar, Devlet Denetleme Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu, Savunma Sanayi Başkanlığı, Yüksek Askeri Şüra, Devlet Arşivleri, Milli Saraylar, Resmi Gazete, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı yeniden yapılandırıldı, düzenlendi.

Bu kararnamelerle ayrıca milletlerarası anlaşmaların onaylanması ve yayınlanması, genel kadro ve usulleri, üst kademe yöneticilerin atamalarına dair düzenlemeler yapıldı. 4 sayılı kararname ile ayrıca AFAD, TİKA, TRT, AA, Göç İdaresi, ÖSYM gibi bir dizi devlet kurumu da yeniden yapılandırıldı. TRT tamamen Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı. Kararnamelerle Genelkurmay Başkanlığı da yeni dönemde Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanarak önemli bir adım atıldı.