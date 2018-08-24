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Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 11:11 | Son Güncelleme

Yeni dönemde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 'Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi', Cumhurbaşkanı Kararı' ve 'Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri' ile devlet kurum ve kuruluşları ile teşkilatlarda önemli değişiklikler yapıldı. Atama kararnameleriyle bazı bürokratlar görevden alınırken yüzlerce de yeni görevlendirme yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

24 Haziran seçimlerinin ardından geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle devletin yapısı büyük oranda değişti. Yeni sistemin 10 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle hayata geçmesinin hemen ardından devlet yapısının yeniden yapılandırılmasına dair kararname ve kararlar yayınlandı. Erdoğan bu düzenlemeleri, "Cumhurbaşkanlığı kararnamesi", "Cumhurbaşkanı kararı", "Cumhurbaşkanlığı kararı" ve "Cumhurbaşkanlığı genelgeleri" ile yaptı. 15 cumhurbaşkanlığı kararnamesi, 42 cumhurbaşkanlığı kararı ve yüzlerce atamanın yapıldığı 153 atama kararnamesi yayımlandı.

TRT KÜLLİYE'YE BAĞLANDI

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan 15 kararname ile Cumhurbaşkanlığı teşkilatı, bakanlıklara bağlı teşkilatlar, Devlet Denetleme Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu, Savunma Sanayi Başkanlığı, Yüksek Askeri Şüra, Devlet Arşivleri, Milli Saraylar, Resmi Gazete, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı yeniden yapılandırıldı, düzenlendi.

Bu kararnamelerle ayrıca milletlerarası anlaşmaların onaylanması ve yayınlanması, genel kadro ve usulleri, üst kademe yöneticilerin atamalarına dair düzenlemeler yapıldı. 4 sayılı kararname ile ayrıca AFAD, TİKA, TRT, AA, Göç İdaresi, ÖSYM gibi bir dizi devlet kurumu da yeniden yapılandırıldı. TRT tamamen Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı. Kararnamelerle Genelkurmay Başkanlığı da yeni dönemde Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanarak önemli bir adım atıldı.

MİLLİ UÇAKTAN EK VERGİYE

Son 1.5 ay içerisinde yayımlanan 42 kararla da birçok düzenleme yapıldı. Şeker kotalarının belirlenmesinden, Adalet Bakanlığı'nın ihalelerine, Milli muharip uçaktan Saros körfezindeki kamulaştırmaya kadar birçok düzenleme de "Cumhurbaşkanı Kararı" ile yapıldı. ABD'nin yaptırımlarına karşın Türkiye'nin attığı ABD mallarına ek vergi kararı da 21 sayılı cumhurbaşkanı kararı ile alındı. Bu dönemde 5 adet de Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayımlandı.

EKİBİNİ BELİRLEDİ

Erdoğan, 10 Temmuz'da 2018/1" nolu atama kararı ile yeni kabinesini de duyurdu. Böylece yeni dönemin ilk "Cumhurbaşkanlığı Kararı" da yayınlanmış oldu. Bugüne kadar toplamda 153 cumhurbaşkanlığı kararı yayınlanırken onlarca da atama yapıldı. Erdoğan bu dönemde kabinenin yanı sıra, YÖK ve Danıştay üyeleri, rektörler, bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı'na atamalar gerçekleştirdi. Bu dönemde Cumhurbaşkanlığı'na başdanışman olarak Fahri Kasırga, Zafer Çubukçu, Fecir Alptekin, Hasan Büyükdere, Veysel Bektaş, Haydar Ali Yıldız gibi isimler atandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na da Naci Ağbal atandı. Strateji ve Bütçe başkanlığının diğer birimlerine de atamalar gerçekleşti. Bürokrasinin en tepe noktası olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na da Metin Kıratlı atandı. İnsan Kaynakları Ofisi'nin başına Salim Atay, Yatırım Ofisi'nin başına da Arda Ermut atandı. Erdoğan'ın bayramdan sonra henüz bir atama yapılmayan Finans Ofisi ile Dijital Dönüşüm Ofisi ile oluşturulan 9 kurula atama yapması bekleniyor.

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