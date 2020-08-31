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Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmişti... Minik Sercan tedavi için İzmir’e geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 13:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tedavisi için devreye girdiği Manisalı hidrensefali hastası 2 yaşındaki Sercan Gezenler, ailesiyle İzmir’e gelerek Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmişti... Minik Sercan tedavi için İzmir’e geldi

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nde yaşayan Gezenler ailesinin 2 yaşındaki oğulları Sercan Gezenler, hidransefali rahatsızlığı ile mücadele ediyor. Sercan Gezenler’in sağlık durumuyla ilgili gündeme getirilen haberin ardından doktorlar ve hayırseverler seferber olmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da baba Ferdi Gezenler’i telefonla arayarak minik çocuğun sağlık durumu hakkında bilgi almıştı. Yaklaşık 5 dakika süren telefon görüşmesinde minik çocuğun rahatsızlığını baba Ferdi Gezenler’den dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuğun tedavisi için önce Manisa ve İzmir’de doktorlar tarafından yeniden kontrollerin yapılacağını, eğer bir sonuç alınamazsa Ankara’ya getirilerek Ankara Şehir Hastanesinde kendi doktorları tarafından ne gerekiyorsa yapılacağını belirtti. Baba Ferdi Gezenler, bu sabah saatlerinde tedavi için oğlu Sercan Gezenler ile birlikte İzmir’e geldi. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kontrollerine başlanan Sercan için buradaki doktorlar ve personeller seferber oldu. Ameliyat olmasına karar verilen minik Sercan’ın tetkiklerine başlandığını belirten baba Ferdi Gezenler, devreye girdiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.

"AMELİYAT UMUDU DOĞDU"

Sercan Gezenler için Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat olabileceği bilgisinin verilmesi üzerine baba Ferdi Gezenler çok umutlu olduğunu söyleyerek sevincini paylaştı. Baba Gezenler, "İhlas Haber Ajansının haberi sayesinde tüm Türkiye oğlumun durumundan haberdar oldu. Cumhurbaşkanımız beni telefonla aradı ve geçmiş olsun dileklerini sundu. Bana moral verdi; kendisiyle konuştuktan sonra daha moral buldum. Sağ olsun, Allah başımızdan eksik etmesin. Kendisinin girişimleri ve Sağlık Bakanlığının da talimatlarıyla bugün çocuğumu İzmir’e Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdim. Çok hızlı bir şekilde tedavisine başlandı. Tüm doktor ve personeller seferber oldu. Ameliyat olabileceğini söylediler, şu an MR çekiliyor. Allah’a şükür çocuğumun burada ameliyat olma şansı var. Çocuğum önce Allah’a sonra da buradaki doktorlara emanet. İnşallah Sercan’ımı sizlere ameliyattan çıktıktan sonra da göstereceğim" diye konuştu.

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"CUMHURBAŞKANI EDOĞAN DÜNYANIN EN BÜYÜK IŞIĞINI YAKTI BİZE"

Kendisini telefonla arayarak Sercan’ın tedavisi için bizzat devreye girdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Ferdi Gezenler, "Cumhurbaşkanı telefon ettikten sonra devletimizin bizim iyi günümüzde de kötü günümüzde de yanımızda olduğunu anladım. İyi ki bizim böyle bir başkanımız var. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Hızır gibi bize yetişti. Dünyanın en büyük ışığını yaktı bize. Sercan hakkında da umutlarım arttı. Buradaki doktorlar bize umut verdi. Çocuğumu kurtaracaklarını söylediler. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

(İHA)

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