Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital faşizme karşı çözüm yolları aramalıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde "Dijital Çağda İnsan Kalmak" temasıyla çevrim içi olarak düzenlenen 4'üncü Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde konuştu.

Tamamına katıldığı zirvelerde üzerinde odaklanılan her konunun Türkiye ve dünya açısından taşıdığı önemi geçen zamanın kendilerine daha iyi gösterdiğini dile getiren Erdoğan, zirvenin konusunun "Dijital Çağda İnsan Kalmak" olarak belirlenmesini çok isabetli bulduğunu belirtti. Dijitalleşmenin inkarı mümkün olmayan ve herkesin hayatına giderek daha çok dokunan bir gerçek olduğuna dikkati çeken Erdoğan, günlük alışverişten ev eşyalarına, siyasetten iş dünyasına, eğitimden adalete kadar her alanda dijitalleşmenin kendini hissettirdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine her kesimden insanın telefonuyla, tabletiyle, bilgisayarıyla, internetiyle her an karşı karşıya bulunduğu dijital dünyanın dışında kalmak giderek daha da zorlaşıyor." ifadesini kullandı.