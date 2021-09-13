HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet'in programına telefonla bağlanarak katılımcılara seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet'in programına telefonla bağlanarak katılımcılara seslendi

13.09.2021 02:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle düzenlenen toplantıda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile telefonda görüşerek, katılımcılara hitap etti. Diyanet'in üzerinden bazı spekülatif olaylar yaşandığını belirten Erdoğan, "bu olaylar beni de ciddi manada üzüyor. Fakat sizlerin birlik, beraberlik, dayanışma, kardeşlik içerisinde duruşunuz inanıyorum ki o grupların, arzuları istikametinde devamına inşallah fırsat vermeyecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet'in programına telefonla bağlanarak katılımcılara seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın telefonuyla yaptığı konuşmada, icazetlerini alan hafızları gözlerinden öptüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"BU OLAYLAR BENİ CİDDİ MANADA ÜZÜYOR"

"Özellikle son dönemlerde, Diyanet camiamız üzerinde bazı spekülatif olaylar cereyan ediyor. Tabii ki bu olaylar beni de ciddi manada üzüyor. Fakat sizlerin birlik, beraberlik, dayanışma, kardeşlik içerisinde duruşunuz inanıyorum ki o grupların, arzuları istikametinde devamına inşallah fırsat vermeyecektir. Burada hep beraber sizin sergileyeceğiniz duruş birliktir, beraberliktir, kardeşliktir. Ve bir de tabii Allah'ın ipine toptan sımsıkı sarılışımızın bir ifadesidir."

Son Dakika! Bahçeli'den Ali Erbaş açıklaması: Desteğimiz tamdırSon Dakika! Bahçeli'den Ali Erbaş açıklaması: Desteğimiz tamdır

"SİZLERDEN ÇOK BÜYÜK HİZMETLER BEKLİYORUZ"

Diyarbakır'da bu anlayış içinde olanları gördüğünü, onları tebrik ettiğini dile getiren Erdoğan, "Rabbim yar ve yardımcımız olsun" dedi.
Allah'tan "sırat-ı müstakim" üzere yaşamayı nasip etmesi temennisinde bulunan Erdoğan, "Çünkü ne varsa inanıyorum ki birlik, beraberlik içerisinde, bu yolda devam etmekte var. Bunun için de yaptığınız çalışmalar çok büyük önem arz ediyor. Özellikle bölgede sizlerden çok büyük hizmetler bekliyoruz" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Erdoğan'a katılımcıların selamını ileterek teşekkür etti. (DHA)

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş: Burada bizleri buluşturan yüreğimizde büyüttüğümüz ideal bir nesil özlemidirDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş: Burada bizleri buluşturan yüreğimizde büyüttüğümüz ideal bir nesil özlemidir


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok konuşulacak aşı itirafı! Aylar sonra açıkladıÇok konuşulacak aşı itirafı! Aylar sonra açıkladı
İndirim alamadı diye öfkeden deliye döndü! Yaptığı 'pes' dedirttiİndirim alamadı diye öfkeden deliye döndü! Yaptığı 'pes' dedirtti
Sesleri duyanlar 112'yi aradı! Torbaya koyup ölüme terk ettilerSesleri duyanlar 112'yi aradı! Torbaya koyup ölüme terk ettiler
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

12 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

12 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Abdülkadir Ömür'e tepki! Sahaya atladı!

Abdülkadir Ömür'e tepki! Sahaya atladı!

Feci kazada kahreden balayı detayı

Feci kazada kahreden balayı detayı

Başkent'te otomobil ile servis kafa kafaya çarpıştı: 5 ölü

Başkent'te otomobil ile servis kafa kafaya çarpıştı: 5 ölü

Şoke eden sakatlık! Maçta ayağı kırıldı

Şoke eden sakatlık! Maçta ayağı kırıldı

Davutoğlu'nun Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri ziyaretinde gerginlik yaşandı

Davutoğlu'nun Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri ziyaretinde gerginlik yaşandı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Falakacı kargocu olayında flaş gelişme: Kadınlardan birisi benim

Falakacı kargocu olayında flaş gelişme: Kadınlardan birisi benim

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Resmi Gazete'de yayınlandı! Artık Uzman erbaşlara da verilecek

Resmi Gazete'de yayınlandı! Artık Uzman erbaşlara da verilecek

ABD, "Öldürdük" demişti! Afganistan'daki operasyonda flaş detay

ABD, "Öldürdük" demişti! Afganistan'daki operasyonda flaş detay

Taksi parası ödemek istemeyen kızın yaptıkları 'pes' dedirtti

Taksi parası ödemek istemeyen kızın yaptıkları 'pes' dedirtti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.