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Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da gençlerle buluştu

23.10.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da 'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Programı'nda gençlerle buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine atıfta bulunarak, "Biz Diyarbakır'ın ciğeri varken birileri gibi FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemenin, kapalı kapılar ardında iş çevirmenin derdinde değiliz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da, 'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Programı'nda gençlerle buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Diyarbakır'a ayak bastığımız andan itibaren gerçekten çok güzel anlar, farklı bir atmosfer yaşıyoruz. Maşallah bugün Diyarbakır kıpır kıpır, yerinde duramıyor.

eeeeee

Dünya ekonomik krizlerle, siyasi ve sosyal kaos tehditleriyle boğuşulan bir dönemden geçiyor. Bu sıkıntılı fotoğraf içinde Türkiye emin ve kararlı adımlarla yoluna devam ediyorsa, gerisinde böyle bir emek vardır.

Kendi ikballerini 85 milyon vatandaşın felaketine bağlayanların hesaplarını tepetaklak edeceğiz. Türkiye yüzyılını sizlerle beraber zirveye taşıyacağız.

HDP'si ve diğerleri sadece laf üretirler. Onlar Kandil'e yol ararlar, biz halkımıza modern yollar yaparız, farkımız bu.

Biz Diyarbakır'ın ciğeri varken birileri gibi FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemenin, kapalı kapılar ardında iş çevirmenin derdinde değiliz."

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Cumhurbaşkanı Diyarbakır erdoğan

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