Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da! "Son dönemki çalışmaların tek bir amacı var" diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Diyarbakır 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kongre'de açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Hiçbir terör örgütü Türkiye karşısında herhangi bir şansı olmadığını biliyor. Biz meseleye kalıcı çözüm bulma arayışımızdan da vazgeçmedik." ifadelerinde bulunduğu açıklamasında son dönemdeki çalışmaların amaçlarını sıraladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Terör örgütünün feshi, silahların teslim edilmesi, örgütün siyaset üzerindeki vesayetinin kaldırılmasıdır." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Sevgili Diyarbakırlı kardeşlerim, geleceğimizin teminatı gençler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle selamlıyorum.

Diyarbakır'ın her bir ferdi kadim medeniyetin asli mirasçısıdır. Bu bölgede halk müziği en zengin olan yer Diyarbakır'dır. Müşterek duygularımızı anlatan Diyarbakır türküleri, nasıl bir millet olduğumuzu dünyaya göstermeye yeter.

"İHANET PROJELERİNE PAYANDALIK EDENLERİN SONU HÜSRAN OLACAK"

Diyarbakır'ı eşi benzeri görülmemiş hizmetlere kavuşturduk. Biz işte böyle bir aşkla Diyarbakır'a hizmet ederken birileri ne yapıyordu ben size söyleyeyim. İdeolojilerine uygun sunni bir tarih icat etmeye çalışıyorlardı. Milletimizi inancı ve kültüründen uzaklaştırmak istiyorlardı. Yurdu bölmeye uğraşıyorlardı. Kardeşliğin altını oymak için türlü oyunlar planlıyorlardı. Kim desteklerse desteklesin küçük çıkarlar uğruna bu ihanet projelerine payandalık edenlerin sonu hüsran olacaktır.

Biz Diyarbakır'da kardeşlik türkülerimizi söylemeye devam edeceğiz.

Milletimizin birliğini, vatanımızın bütünlüğünü ve devletimizin gücünü, Ahmet Arif'in ifadesiyle bu yılanlara, çıyanlara yedirmeyeceğiz. Bölgemizde yaşanan her hadise oynanan yıkıcı oyunun gerçek yüzünü biraz daha açığa çıkarmaktadır. Bizi birbirimize düşürmek isteyenlerin sinsi niyetleri ortaya dökülmektedir.

"BİZİM BİRBİRİMİZDEN BAŞKA KİMİMİZ VAR?

Bizim birbirimizden başka kimimiz var? Soruyorum size. İyi günümüzde sevincimizi ve üzüntümüzü paylaşacağımız kimimiz var? Hayatın her alanında etle tırnak gibi birbirine geçmiş insanları birbirinden ayırmak zulmün ta kendisi değil midir? Vatanına sahip çıkan ve bunları korumayanları devletine sahip çıkıp güçlendirmeyenleri hayallerini ve hedefglerini aynı vizyon etrafında bütünleştirmeyenleri velhasıl ülke ve insanlarının üzerine titremeyenlerin akıbetlerinin nasıl olduğunu sizler de takip ediyorsunuz. Bizi birbirimizden ayırmak isteyenlerin gayesi kimseye iyilik etmek değil. Kendi köhne düzenlerini sürdürecek ortam oluşturmaktır. Yaşadığımız ortak vatanı kim zehirlemeye çalışırsa hep beraber biz dikileceğiz.

"DİYARBAKIRSIZ BİR TÜRKİYE YETİM KALIR"

Diyarbakırsız bir Türkiye yetim kalır. Vatan toprağının her karışı gibi Diyarbakırsız bir Türkiye öksüz kalır.

Sevgili Diyarbakırlılar Türkiye'nin uzunca bir geçmişe sahip terörle mücadele serencamı doğrusu veya yanlışıyla tarihimizin bir gerçeğidir. 40 yılı aşan bu mücadelede güvenlik güçlerimizden masum vatandaşlarımıza kadar binlerce şehit verdik. Aziz hatıraları ilelebet kalbimizde yaşayacaktır.

Tabii bunun yanında terör örgütü tarafından gasp edilerek dağa çıkartılan bölge insanımızın da on binlerce evladı hayatını kaybetti. Zorla dağa kaçırılan evlatlara tam 5 yıldır kavuşma mücadelesi veren Diyarbakır Anneleri'nin acılarını da çok iyi biliyoruz.

Ülkemizin kalkınması için kullanmamız gereken yüz milyarlarca liralık kaynağı terörün önüne geçmek için harcadık. Beşeri sermayemizi değerlendiremedik. Vesayet karşısında sivil siyaseti güçlendiremedik.

Demokrasimiz terör aracılığıyla hak ettiği seviyeye gelmesi engellenmiştir. Rahmetli Özal'dan beri farklı yöntemler ve teşebbüslerde bulunulmuştur. Biz de terörle sadece güvenlik araçlarıyla mücadele etmedik. Terörü bitirmek için çok ciddi inisiyatifler aldık. Tüm gövdemizi taşın altına koyduk. Ancak karşımızdaki yapı bu ülke ve milletin değil, bölgesel ve küresel güçlerin emellerine alet oldu.

"YENİ VE ÖNEMLİ BİR FIRSAT PENCERESİ DAHA AÇILMIŞTIR"

Elbette o hainlerin açtıkları çukurlara gömdük. Ama tarihi bir fırsatın heba edilmesine engel olamadılar. Tavizsiz çalışmalarımız sayesinde terör örgütü sınırlarımız içinde eylem yapamaz haline geldi. Diğer ülkelerdeki terör unsurlarını da sınırlarımızı da uzaklaştırdık. Terör örgütü çok ciddi kan ve güç kaybına uğradı. 8 Aralık'taki Suriye devrimi sonrası bölgedeki örgütün hevesleri de kursaklarında kaldı. Artık hiçbir terör örgütü herhangi bir şansı olmadığını biliyor.

ÇALIŞMALARIN AMACINI TEK TEK SIRALADI!

Biz meseleye kalıcı çözüm bulma arayışımızdan da vazgeçmedik. Bölgemizde yaşanan kritik bazı değişiklikler sonrasında terör belasını bitirmek için ülkemizin önüne yeni ve önemli bir fırsat penceresi daha açılmıştır. Bunun heba ve heder edilmesini doğru bulmuyoruz. Son dönemki çalışmalarının tek bir amacı vardır: Terör örgütünün feshi, silahların teslim edilmesi, örgütün siyaset üzerindeki vesayetinin kaldırılmasıdır.

Yarım asırlık bölücü terör parantezinin kapatılmasıdır. Bu sadece büyük ve güçlü Türkiye’nin önündeki en büyük engellerden birinin önünden çıkarılmasıdır.

Son dönemdeki ekonomik sıkıntıları, yılın ikinci yarısından itibaren bertaraf ederek sorun olmaktan çıkartacağız."