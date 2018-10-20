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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır halkı teröristleri hüsrana uğrattı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 18:45 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SUR'DAKİ YENİ KONUTLARI ZİYARET ETTİ Diyarbakır'da Ziraat Bankası Gençlik Festivali'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, daha sonra merkez Sur ilçesindeki hendek-barikat operasyonları sırasında teröristler tarafından tahrip edilen evlerin yerine yapılan yeni konutları gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır halkı teröristleri hüsrana uğrattı (3)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SUR'DAKİ YENİ KONUTLARI ZİYARET ETTİ
Diyarbakır'da Ziraat Bankası Gençlik Festivali'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, daha sonra merkez Sur ilçesindeki hendek-barikat operasyonları sırasında teröristler tarafından tahrip edilen evlerin yerine yapılan yeni konutları gezdi. Önce Sur ilçesinde tarihi Keçi Burcu'na çıkan ve buradan Hevsel Bahçeleri'ni ve Dicle Nehri'ni izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, ardından 44 Diyarbakır evini ziyaret etti. Burada evlerin projesi ve çalışmalar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Ak Parti İl Başkanlığı'ndaki yemeğe katıldı.

FOTOĞRAFLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır halkı teröristleri hüsrana uğrattı (3)Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır halkı teröristleri hüsrana uğrattı (3)Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır halkı teröristleri hüsrana uğrattı (3)Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır halkı teröristleri hüsrana uğrattı (3)

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