Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır halkı teröristleri hüsrana uğrattı (4)

'HİZMET ÖNEMLİ AMA GÖNÜLLERİ KAZANMAK DAHA ÇOK ÖNEMLİ'

Diyarbakır merkez Sur ilçesindeki incelemelerden sonra, partisinin il başkanlığının bir otelde verdiği yemeğe katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, hizmetin önemli olduğunu ancak gönülleri kazanmanın daha önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'seçim zamanı gidelim işi halledelim' demekle bu işin olmadığını ifade ederek şöyle dedi:

"24 Haziran seçimlerinde Diyarbakır'da arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamadık. Halbuki bu şehre yaptığımız yatırımların, gösterdiğimiz emeklerin karşılığı çok daha fazla olmalıydı. Biz bunun sebebini kendimizde arıyoruz. Yeteri kadar çalışamadığımızı gösteriyor. Bunun için ilçe teşkilatımızın, bölge temsilcilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Kadın Kolları, Gençlik Kollarının çok çalışması lazım. Bundan sonra inşallah daha çok çalışacak, Diyarbakır'da en az ülke genelindeki oy oranına ulaşacağız. Çok çalıştığımızda gönlünü kazanamayacağınız kimse yoktur. Sorun her neyse bulacağız ve çözeceğiz."

Yerel seçimlerde yeni bir sayfa açacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2019 Mart'ta ortak geleceğimizde yeni bir sayfa açacağız. En isabetli adaylarla seçime girecek, Allah'ın izniyle seçimi alacağız. Her seçimi bir imtihan olarak yaşadık. Diyarbakır'da gönüllerimiz bir olduğunda seçime kadar olan 5 aylık zaman ziyadesiyle bize yeter. Kimi zaman iftiralarla, kimi zaman kirli ittifaklarla, kimi zaman provokasyonlarla üzerimize geldiler. Ama vesayetin pençesinden kurtardığımız Türkiye'yi darbecilerin de insafına bırakmadık. Üzerimize kur, faiz, enflasyon ile yüklendiler. İşleri yoluna koymak elbette kolay değildi. Eski dönemlerde böyle durum felaketle sonuçlanırdı. Gereken tedbirleri aldık, mekanizmaları oluşturduk, irtibatları kurduk ve durumu kısa sürede kontrol altına aldık. Dış saldırılar kadar içerideki fırsatçılar da canımızı sıktı. Biz bu sıkıntıyı çözdük, çözeriz ama fırsatçılık yaparak ülkemizi adeta canevinden vuranları da unutmayız. Önceliğimiz üretimi, ihracatı, istihdamı yeniden şaha kaldırmak. İhracatta çok iyi gidiyoruz. Siyasi hayatımız boyunca milletimizle hep hasbi ve perdesiz bir iletişim mualinde olduğumuz için hamdolsun bunların hepsini de boşa çıkardık. Hangi mücadeleye giriştiysek, başarıyla neticelendirdik. Yeri geldi siyasi hayatımızı, yeri geldi canımızı ortaya koyduk ama yolumuzdan dönmedik."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'a 16 yılda 36,5 katrilyon yatırım yaptıklarını, kentin nereden nereye geldiğinin ortada olduğunu ifade ederek, "Havalimanını düşünelim. İstanbul'da böyle 3 geliş-3 gidiş yok. İskan konutlarıyla farklı bir Diyarbakır var. Adeta buralar birer gecekondu şehriydi. Terör örgütünün burayı yönettiği dönemde Diyarbakır ne durumdaydı? Hâlâ nasıl oy alıyorlar. Demek ki, marifet iltifata tabi değilmiş. Ama ben öyle öğrenmedim. Marifet iltifata tabidir diye öğrendim. Öyleyse yapmamız gerekenler var. Terör örgütünün arkasında olduğu yerel yönetim, devletin verdiği paraları Kandil'e gönderdi" diye konuştu.