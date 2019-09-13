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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'daki saldırıda şehit olan vatandaşların aileleriyle telefonda görüştü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 08:28 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplayan köylüleri taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcının infilak ettirildiği saldırıda şehit olan vatandaşların aileleriyle telefonda görüştü.

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplayan köylüleri taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcının infilak ettirildiği saldırıda şehit olan vatandaşların aileleriyle telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan vatandaşlardan Siracettin Yıldız, Ömer Yıldız ve Abidin Yıldız’ın amcası Mehmet Zeki Yıldız ile Ahmet Ay'ın babası Kutbettin Ay ile telefonda görüştü.
Erdoğan, görüşmede şehit vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelere başsağlığı temennisinde bulundu.

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