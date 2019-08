Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Doğu Akdeniz’de Türkiye yokmuş, eline dilini dursun”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Doğu Akdeniz’de Amerika varmış, Fransa varmış, İngiltere varmış, Katar varmış ama tek ülke yokmuş. Türkiye yokmuş. Eline diline dursun. Sen orada bizim Yavuz’umuzu görmüyor musun? Barbaros Hayrettin’i görmüyor musun? 2 sondaj gemisi, 2 sismik araştırma gemisiyle Türkiye o devasa al bayrağımızı görmüyor musun? Sondaj gemilerinin yanında sismik araştırma gemilerimizin yanında bizim firkateynlerimizi görmüyor musun? Uçaklarımızla her şeyimizle oradayız. Batı tehdit sallıyor. Biz tehdit mehdit dinlemeyiz. Burada Türkiye’nin haklarını sonuna kadar savunuyoruz, savunacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin, Rize ve Trabzon illerinde gerçekleştireceği miting ve açılış programlarına Artvin’in Yusufeli ilçesinden başladı. Rize’nin Güneysu ilçesindeki babaocağından öğle saatlerinde ayrılarak helikopter ile Artvin’in Yusufeli ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 3. en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve baraj nedeniyle sular altında kalacak olan Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerinde devam eden çalışmaları helikopter ile havadan inceledi. İncelemenin ardından ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada halka hitap etti.

Gezi olaylarından 15 Temmuz’a kadar tüm saldırıların hedefinde Yusufeli Barajı’nın olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2 Haziran’daki yenileme seçiminde Cumhur İttifakı adayımız Eyüp Aytekin’e vermiş olduğunuz destek sebebiyle şahsım ve partim adına en kalbi duygularla sizleri selamlıyorum. Yusufeli her zaman olduğu gibi yine yanımızda yerini aldı. İnanıyorum ki sizin bize olan desteğiniz, bizim size olan desteğimiz inanıyorum Yusufeli’ni çok daha farklı yerlere tırmandıracaktır. Biraz önce Yusufeli Barajı inşaatını helikopter ile inceleme fırsatını buldum. Gerçekten muhteşem bir eser ortaya çıkıyor. Zaten Artvin adeta bir barajlar şehri. Dünyada eşi benzeri olmayan bir şehir. Kullanma suyundan, içme suyuna elektrik enerji üretimine varıncaya kadar her şeyiyle bir barajlar şehri Artvin. Şimdi ise Yusufeli çok daha farklı bir konuma tırmanıyor. Kendi sınıfında ülkemizin en büyük, dünyanın en yüksek üçüncü eseri olacak Yusufeli Barajı’nı ülkemize kazandırmak için verdiğimiz mücadelenin en yakın şahidi sizlersiniz. Baraj inşasının sürdüğü son 6 yılda ülkemizde yaşanan Gezi olaylarından tutun da 15 Temmuz’a kadar tüm saldırıların hedefindeki yerlerden biri hep bu eser olmuştur. Yurt dışından yurt içine kadar pek çok çevre Yusufeli Baraj inşasına engel olmak için her türlü çabayı göstermişlerdir. Çünkü bunların bu ülkede bir dikili ağacı yok. Bir ağaç mı dikeceksiniz onun da karşısına dikilirler. Yaptıkları iş hep budur. Hamdolsun biz milletimizle el ele verdik. Dayanışma içine girdik. Özellikle de sizlerle el ele vererek tüm bu sıkıntıları aştık ve baraj inşaatına devam ettik. Barajın yapımında özellikle yüklenici firmanın bu noktadaki kararlılığını huzurlarınızda alkışlıyorum” şeklinde konuştu.