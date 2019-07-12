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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 15:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından Dolmabahçe Çalışma Ofisine geldi.Büyük Çamlıca Camii’nde cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisine geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından Dolmabahçe Çalışma Ofisine geldi.
Büyük Çamlıca Camii’nde cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisine geldi.

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