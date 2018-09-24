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Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe’ye dönüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.09.2018 10:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dört yıl sonra Dolmabahçe’ye dönüyor.

Halen Anadolu yakasında Beylerbeyi Sarayı’nı, Avrupa yakasında ise Yıldız Mabeyn Köşkü’nü kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlığı sırasında kuruluşuna emek verdiği ve uzun yıllar mesai yaptığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ni yeniden kullanmaya başlayacak. Başbakanlık ortadan kalktığı için halihazırda çeşitli bakanlıklarca kullanılan eski adıyla Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde hazırlıklar sürüyor.

Makam odasıyla birlikte, yönetim odalarının bulunduğu ana binanın girişine Cumhurbaşkanlığı forslu Türk bayrağı asıldı. Binanın dış cephesindeki yenileme çalışması sürüyor. Bahçede de düzenleme çalışmaları yapıldı. Bahçenin zemini basınçlı suyla temizlendi. Binali Yıldırım’ın başbakanlığı döneminde etrafı yüksek demir bariyerlerle çevrilen ve önündeki Hayrettin İskelesi Sokak yaya ve araç trafiğine kapatılan ofisteki güvenlik önlemleri de arttırıldı. Kadıköy-Beşiktaş vapurunu kullananlar uzun süredir Deniz Müzesi tarafına yönlendiriliyor.

YILDIZ VE DOLMABAHÇE FARKI

Dolmabahçe’de büyük bir toplantı ve yemek salonu ile misafirler için bekleme salonu bulunurken, Mabeyn Köşkü’nde bu imkânlar sınırlıydı. Mabeyn Köşkü’nün girişi Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Kampüsü girişiyle aynı yola çıkıyordu. Bu da zaman zaman yoğunluk oluşturuyordu. Dolmabahçe Ofisi’nin en büyük avantajlarından biri de iskelesinin bulunması ve deniz ulaşımını kullanma imkânı sunması. Mabeyn Köşkü’nde helikopter pisti bulunmazken, Dolmabahçe’de helikopter inişi için geniş ve uygun bir alan bulunuyor. Erdoğan, Davutoğlu ve Yıldırım başbakanlıkları döneminde zaman zaman Dolmabahçe ofisinin bahçesine inen helikopterleri kullandı. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde bile Dolmabahçe’ye geçip helikoptere bindiği zamanlar oldu. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir süre içinde Dolmabahçe ofisini aktif olarak kullanmaya başlayacak.

SON KEZ ABBAS’LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakan olarak Dolmabahçe Ofisi’ndeki son resmi görüşmesini 18 Temmuz 2014’te Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’la gerçekleştirdi. Tarihe Dolmabahçe görüşmesi olarak geçen dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’la yine burada buluştu. Akil adamlar toplantılarıyla, sanatçı buluşmaları yine Erdoğan tarafından Dolmabahçe’de gerçekleştirildi. Erdoğan’ın tepki gösterdiği ‘Dolmabahçe Mutabakatı’ Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde Dolmabahçe Ofisi’nde açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe

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