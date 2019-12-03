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Cumhurbaşkanı Erdoğan Downing Street’te

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.12.2019 18:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Dörtlü Zirve’ye katılmak üzere 10 Downing Street’e geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO İttifakı’nın kuruluşunun 70.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Dörtlü Zirve’ye katılmak üzere 10 Downing Street’e geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO İttifakı’nın kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı’na katılmak üzere İngiltere’nin başkenti Londra’ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra’daki temasları kapsamında İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Dörtlü Zirve’ye katılmak üzere 10 Downing Street’teki Başbakanlık binasına geldi. Zirve’de Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak eşlik ediyor.

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