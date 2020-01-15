Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya değişmiş, bölgemiz değişmiş, Türkiye değişmiş, şehirler değişmiş, demokratik ve ekonomik standartlarımız değişmiş, yönetim sistemimiz değişmiş ama bazı kafalar hala 20 yıl öncesinde, hatta 70 yıl öncesinde kalmış."