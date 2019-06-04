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Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2019 18:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya liderleriyle bayramlaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah, Kazakistan eski Cumhurbaşkanı, Halklar Asamblesi ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Nursultan Nazarbayev ile Ramazan Bayramı dolayısıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler, karşılıklı olarak bayram tebrikinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya liderleriyle bayramlaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah, Kazakistan eski Cumhurbaşkanı, Halklar Asamblesi ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Nursultan Nazarbayev ile Ramazan Bayramı dolayısıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler, karşılıklı olarak bayram tebrikinde bulundu.

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