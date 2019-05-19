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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Şampiyonu İrem Yaman’ı tebrik etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 23:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Tekvando Şampiyonu olan İrem Yaman’ı tebrik etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Tekvando Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Milli sporcu İrem Yaman’ı gönderdiği telgraf ile kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Tekvando Şampiyonu olan İrem Yaman’ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Tekvando Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Milli sporcu İrem Yaman’ı gönderdiği telgraf ile kutladı.

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