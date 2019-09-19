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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya şampiyonu Şaziye Erdoğan'ı tebrik etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.09.2019 21:26 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Halter Şampiyonası’nda koparmada ve toplamda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Şaziye Erdoğan’ı telefonla arayarak tebrik etti.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Halter Şampiyonası’nda koparmada ve toplamda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Şaziye Erdoğan’ı telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Halter Şampiyonası’nda koparmada ve toplamda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Şaziye Erdoğan’ı tebrik etti. Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Şaziye Erdoğan’ın dünya şampiyonluğunu kazanmasından, Tayland’da Türk bayrağını dalgalandırmasından ve İstiklal Marşı'mızı okutmasından gurur duyduklarını ifade etmiş, milli haltercimizin başarılarının devamını dilemiştir" denildi.

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