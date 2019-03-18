Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Mesajınızı aldık, niyetinizi anladık. Kininizin canlı olduğunu anladık... Biz buradayız, Çanakkale'deyiz. Biz tarihi Çanakkale'de kanımızla yazdık. Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde yazdık. Bugün yine yazacağız, yine yazacağız, yine yazacağız. Tıpkı 104 yıl önce olduğu gibi Çanakkale'nin toprağını da suyunu da düşmana mezar etmekten çekinmeyiz. Türkiye'nin sabrını ve kararlılığını aradan geçen bir asra rağmen sınamaya devam ediyorlar. Ülkemizden 16 bin 500 kilometre uzaklıkta, Yeni Zelanda'da verdikleri mesajlarla bizi sınıyorlar. İstanbul'u Konstantinapol yapamayacaksınız. Dedeleriniz geldiler burada olduğumuzu gördüler. Kimi ayaklarıyla, kimi tabutlarıyla geri döndüler. Sizleri de dedeleriniz gibi uğurlayacağımızdan şüpheniz olmasın.

Çanakkale'de verilen mücadeleyi kavramayan kimseye, bu ülkenin ekmeği de suyu da havası da helal olmaz. Çanakkale'yi hazmedemeyen, istiklal harbimizin kodlarını çözemez.

Dünyanın neresinde olursa olsun tüm masumlara, tüm Müslümanlara ve Türklere kalkan ellere karşı yazacak tarihimiz var.

İsrail'in başındaki zatın oğlunun ifadeleriyle Yeni Zelanda'daki teröristin ifadeleri aynı. Aynı kaynaktan besleniyorlar.

Asım'ın nesli karşımda. Dostça gelirseniz sizi ağırlayacaklar, düşmanca gelirseniz de ona göre muamele edecekler. Tıpkı çukur eylemleriyle ülkemize kafa tutmaya kalkışan teröristlere, tıpkı Suriye sınırımıza musallat olan DEAŞ'lı ve PKK/PYD'li katillere yaptığımız gibi hepinizi ayak bastığınız yere gömecekler.

