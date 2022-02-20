Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 1915 Çanakkale Köprüsünün açılış tarihi değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsünün açılış tarihinin değiştiğini duyurdu. Dün, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise 1915 Çanakkale Köprüsünün geçiş ücretinin cumartesi günü açıklanacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

18 MART'TA AÇILACAK

"Planlanandan bir buçuk yıl önce tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat’ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi’mizin yıl dönümünde, 18 Mart’ta gerçekleştirme kararı aldık."

Planlanandan bir buçuk yıl önce tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat’ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi’mizin yıl dönümünde, 18 Mart’ta gerçekleştirme kararı aldık. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 20, 2022

KÖPRÜNÜN ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Dün, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu projenin 2034 yılında tamamen devlete aile olacağını söyleyerek, "Geçiş ücreti Cumartesi günü açıklanacak. Burada da makul bir bedel olacak. Daha uygun olsun daha çok araç geçsin amacımız bu" dedi.



