HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 1915 Çanakkale Köprüsünün açılış tarihi değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 1915 Çanakkale Köprüsünün açılış tarihi değişti

20.02.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların talebi üzerine 1915 Çanakkale Köprüsünün açılışını 26 Şubat'tan 18 Mart'a çekildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 1915 Çanakkale Köprüsünün açılış tarihi değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsünün açılış tarihinin değiştiğini duyurdu. Dün, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise 1915 Çanakkale Köprüsünün geçiş ücretinin cumartesi günü açıklanacağını belirtti.

20220219_2_52238994_73835502

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

18 MART'TA AÇILACAK

"Planlanandan bir buçuk yıl önce tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat’ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi’mizin yıl dönümünde, 18 Mart’ta gerçekleştirme kararı aldık."

20220219_2_52238994_73835509

KÖPRÜNÜN ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Dün, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu projenin 2034 yılında tamamen devlete aile olacağını söyleyerek, "Geçiş ücreti Cumartesi günü açıklanacak. Burada da makul bir bedel olacak. Daha uygun olsun daha çok araç geçsin amacımız bu" dedi.

Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olacak? İşte merak edilen o sorunun yanıtı!Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olacak? İşte merak edilen o sorunun yanıtı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
20 Şubat 2022 Pazar hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı! İşte 20 Şubat - 24 Şubat İstanbul'da hava durumu...20 Şubat 2022 Pazar hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı! İşte 20 Şubat - 24 Şubat İstanbul'da hava durumu...
Rusya-Ukrayna krizinde sıcak bölgede son durum! Ukrayna ordusu duyurdu, bilanço arttı... "70 kez ihlal"Rusya-Ukrayna krizinde sıcak bölgede son durum! Ukrayna ordusu duyurdu, bilanço arttı... "70 kez ihlal"
Gazeteci Güngör Arslan'a ofisinde silahlı saldırıGazeteci Güngör Arslan'a ofisinde silahlı saldırı
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yakın arkadaşı son durumunu anlattı! "Her gün..."

Yakın arkadaşı son durumunu anlattı! "Her gün..."

Kendisinden 34 yaş küçük karısı anlattı! "Pahalı zevkleri var ama..."

Kendisinden 34 yaş küçük karısı anlattı! "Pahalı zevkleri var ama..."

Uzman isimler endişeli! 'İstanbul çöküşe doğru gidiyor'

Uzman isimler endişeli! 'İstanbul çöküşe doğru gidiyor'

200 metre yükseklikte yürüyüş! ''Sonra alışıyorsunuz''

200 metre yükseklikte yürüyüş! ''Sonra alışıyorsunuz''

Rusya-Ukrayna krizinde sıcak bölgede son durum! Ukrayna ordusu duyurdu, bilanço arttı... "70 kez ihlal"

Rusya-Ukrayna krizinde sıcak bölgede son durum! Ukrayna ordusu duyurdu, bilanço arttı... "70 kez ihlal"

Asansörde tecavüz girişiminde ilk celsede karar

Asansörde tecavüz girişiminde ilk celsede karar

İlginizi Çekebilir

Yakın arkadaşı son durumunu anlattı! "Her gün..."

Yakın arkadaşı son durumunu anlattı! "Her gün..."

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Evlerini satmak için öyle bir ilan verdiler ki...

Evlerini satmak için öyle bir ilan verdiler ki...

Şaşkına çeviren zevk! 50 bin tanesinin arasında uyuyor

Şaşkına çeviren zevk! 50 bin tanesinin arasında uyuyor

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.