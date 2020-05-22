Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 27 Mayıs'ta açılıyor

En küçük bir ihmal salgının tekrar hortlamasına yol açabilir. Bunun ne derece ekonomik ve sosyal sonuçlara neden olabileceğini son iki ayda yaşadıklarımız açıkça göstermiştir. Sizlerden illerinizde, maske, mesafe, temizlik konularındaki uygulamanın tavizsiz yürütülmesini takip etmenizi istiyorum.

Gelişmiş ülkelerin bile ilerisinde olduğumuzu görüyoruz.Ülkemizde ve dünyada bir müddet daha günlük hayat yeni kurallara göre işlemek durumundadır.

Alınan tedbirlerin yol açtığı sıkıntıların giderilmesi konusunda başarılı bir süreç yönetimi gösterdik. İstihdamı sürdürmek için pek çok destek paketi gerçekleştirdik.

CAMİDEN MÜZİK YAYINI



Ülkenin önüne takoz olmayı, milletin değerlerine husumeti, devleti yıpratmayı temel siyaseti haline getiren CHP yine çirkin yüzünü sergilemekten geri durmuyor. İzmir'de cami hoparlörlerine sızan alçaklar saygısızca yayınlar yaparken, o ildeki CHP yöneticileri zevkten dört köşe bu rezilliği aktarıyor. Bunların hayallerinde camilerden ezan sesi yerine başka bir ses duymak vardır.

'MİLLETİM HESABINI SORAR'



Başbakanlığım döneminde bakanım durumunda olan bazı isimler şimdi farklı bir şekilde bize saldırıyorlar. Kalkıp ben, ben, ben. Ne beni ya? Kalkıp Youtube'larla netice almanız mümkün değil. Kötü olan her şeyi bize yıkma hesabında olanlar milletim hesabını sorar.

27 MAYIS'TA AÇILIYOR



27 Mayıs'ta Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı açıyoruz.

