Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ağustos ayında açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta düzenlenen "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye Alınan Hidroelektrik Santrallerinin Toplu Açılış Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. İstihdam ve ekonomiyi destekleyerek salgına teslim olunmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akkuyu'nun ilk reaktörünü inşallah 2023 yılında devreye alıyoruz. Kömür üretiminde cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Açılışını yaptığımız hidroelektrik santrallerinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Enerjisi olmayan bir ülkenin kalkınmadan bahsetmesi mümkün değildir. Tüm dünyanın kendi içerisine kapandığı bir dönemde istihdamı ve ekonomiyi destekleyerek salgına teslim olmadığımızı gösterdik.

AB'YE TEPKİ

AB'nin şeffaflık sorunu olan ülkeleri Türkiye'nin önüne koyarak uyguladığı çifte standardın altındaki niyet ortadadır. Bu süreçte de hakkımız olan hususları mücadele ederek söke söke alacağız. Biz sağlıktan ekonomiye kadar her konuda kendimize güveniyoruz. Bu konuda kimlerin zaafiyeti olduğunu mülteci krizinde ve salgın döneminde hep beraber gördük.