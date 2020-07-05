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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ağustos ayında açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2020 15:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin ilk yerli entegre güneş paneli fabrikasının açılışını ağustos ayında gerçekleştireceğiz." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ağustos ayında açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta düzenlenen "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye Alınan Hidroelektrik Santrallerinin Toplu Açılış Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. İstihdam ve ekonomiyi destekleyerek salgına teslim olunmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akkuyu'nun ilk reaktörünü inşallah 2023 yılında devreye alıyoruz. Kömür üretiminde cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Açılışını yaptığımız hidroelektrik santrallerinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Enerjisi olmayan bir ülkenin kalkınmadan bahsetmesi mümkün değildir. Tüm dünyanın kendi içerisine kapandığı bir dönemde istihdamı ve ekonomiyi destekleyerek salgına teslim olmadığımızı gösterdik.

AB'YE TEPKİ

AB'nin şeffaflık sorunu olan ülkeleri Türkiye'nin önüne koyarak uyguladığı çifte standardın altındaki niyet ortadadır. Bu süreçte de hakkımız olan hususları mücadele ederek söke söke alacağız. Biz sağlıktan ekonomiye kadar her konuda kendimize güveniyoruz. Bu konuda kimlerin zaafiyeti olduğunu mülteci krizinde ve salgın döneminde hep beraber gördük.

Özel sektörümüz sadece OSB'lerde son 6 ayda 10 milyar liralık yatırımla 583 yeni fabrikayı tamamlayarak üretime geçirdi.Bu yıl 120 bin TOKİ konutunu hızla hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Yoğun otomobil satışı var.

'KÖMÜR ÜRETİMİNDE CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDIK'

Güven ortamı enerji yatırımlarımıza da olumlu anlamda yansımıştır. Ülkemize karşı Doğu Akdeniz'de kurulmaya çalışılan tuzakları yerle bir ettik. Akkuyu'nun ilk reaktörünü inşallah 2023 yılında devreye alıyoruz. Kömür üretiminde cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık.

'AĞUSTOS AYINDA AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Türkiye'nin ilk yerli entegre güneş paneli fabrikasının açılışını ağustos ayında gerçekleştireceğiz.


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