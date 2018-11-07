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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 'Aralık sonunda açacağız'

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2018 13:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gülhane Külliyesi Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Yıl açılışında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Bilkent'teki şehir hastanesini Aralık ayı sonunda açılacağını söyledi.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Sağlık üzerine hassasiyetle durduğumuz en çok yatırım yaptığımız alanların başında geliyor. Özel hastanelerden hizmet almak ancak parası olanlara mahsus bir ayrıcalıktı. Parası çıkışmadığı için özel ya da devlet hastanelerinde rehin kalan, hatta ölüleri rehin kalan dönemleri çok iyi biliriz.

Devlet hastaneleri kırk yamalı bohça gibi hizmet veriyordu. Hastanelerde hizmet değil tam bir sefalet görüntüsü vardı. Biz çarpık sağlık sistemini tümüyle değiştirdik. Vatandaşların tamamını genel sağlık sigortası kapsamına aldık. Kırk yamalı bohça gibi faaliyet gösteren hastaneleri 3 başlığa indirdik. Özel hastaneler için bir fark ücreti ödenmesi gerekiyor. Ama bu rakam ocaklara ateş düşüren şekilde değil.

Toplam yatak sayısını 240 bine doktor sayısını 231 bine toplam sağlık çalışanı sayısını 928 bine yükselttik.

Hastaların güneydoğu doğuda kızaklarla çekildiği dönemler vardı. Biz paletli ambulanslarla hastalarımızı taşır hale getirdik.

Şehir hastanelerini sağlık hizmetlerindeki reformların zirvesi olarak görüyorum. 6 şehir hastanesini hizmete aldık. Ankara’da Bilkent’teki şehir hastanesini Aralık ayı sonu açacağız.

Her alanda yetişmiş sağlık personeline ihtiyacımız had safhada. Sağlık bilimlerini kurma sebebimiz de budur. Sağlık alanında başkalarına özenmiyoruz. Onlar bize gıptayla bakıyor.

Bugün hala hem ilaç hem tıbbı cihaz sektörlerimiz büyük ölçüde dışa bağımlı. Bundan kurtulmamız gerekiyor.

Bunları Türkiye yapar. Bu beyin gücüne sahibiz. Uluslararası camiadan ortak üretime girebilecek marka firmaları Türkiye’ye davet ediyoruz. Olumlu yaklaşımlar var.

Bilim ve iş insanlarımızı gerektiği şekilde desteklememiz lazım. Bu desteğe hazırız.

Bakanlığımızı, üniversitelerimizi ve ilgili kurumları ikaz ediyorum. Sağlıkta millileşme hamlemizi hiçbir bahaneye sığınılmaksızın destek verilmelidir. Bu konuyu kritik ve önemli görüyorum.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Akademik Yıl Açılışı Ankara Bilkent

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
fatih portakal bi koltuk değnekli tiyatrocu da oraya gönderir artık. foxun koyunları da inanır.
Hakancım yasın 42 olmus hala beyninin oldugunu inkar esen cumleler kullanıyorsun.
senden alâ koyunmu varki?
yolu yoksa yol da yapın
işte bu evet
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