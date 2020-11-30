Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Aşı uygulamalarına başlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 4 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında aşı uygulamalarının önümüzdeki ay başlayacağını duyurarak şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah aşı sürecinin de başlamasıyla kontrolü ve yönetilmesi daha kolay bir mücadele dönemine gireceğiz.

AŞI UYGULAMALARI ÖNÜMÜZDEKİ AY BAŞLIYOR

Önümüzdeki bahar aylarından itibaren küresel salgını geride bırakmayı ümit ediyoruz. Aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Her aşıyla yakından ilgileniyor, gereken bağlantıları kuruyoruz. İlk etapta 50 milyon doz anlaşma yapmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımız herhangi ücret ödemeden aşıya erişebileceklerdir. Önümüzdeki aydan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak bu aşının uygulaması başlayacaktır."

