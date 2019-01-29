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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

SEÇİM HABERLERİ  | 29.01.2019 14:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, SMA hastalarının ilaçlarının SGK'nın geri ödeme sistemine girdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Bizi izleyen genç kardeşlerim bunu bilmezler ama CHP'yi tanımak için Arslan Köyü de iyi tanımak ve anlamak gerekir. CHP 1946 seçimlerini açık oy gizli tasnif usulü ile kazandıktan sonra yetinmemiş bu defa gözünü 1947'de yapılan muhtarlık seçimlerine dikmiştir. Mersin'e bağlı Toroslardaki Arslanköy ahalisi CHP'nin dayattığı zalim muhtarı değil, kendilerinin desteklediği DP'li adayı desteklemek için dört gözle sandığı beklemektedir. Sandığa DP'ye oy vereceği bilinen hiç kimse yaklaştırılmaz. İtirazlar üzerine sandık köy odasına götürülür. Akşam sandık kapanır, görevli CHP adayının kazanamayacağını görünce hastalandım diyerek oy sayımını ertesi güne bırakmak sandığı da karakola götürmek ister. Bunun üzerine Arslanköy'ün kadınları sandığın başka yere götürülmesine izin vermezler. İradelerinin çiğnenmesine müsade etmeyen kahraman kadınlar, Torosların soğuğunda sabaha kadar jandarma ile sandığı beklerler.

"CHP BU"

Ertesi gün sayımda DP'li aday 10 kat farkla seçimi kazanır. Sonucu hazmedemeyen CHP'lilerin itirazı ile vali seçimin yenilenmesine karar verir. Başlarında sarhoş bir zabitin bulunduğu jandarma ile seçim sandığına ve orada tecelli eden iradelerine sıkı sıkıya sahip çıkan köylüler arasında nahoş hadiseler yaşanır. Aralarında birkaç aylık bebeği olan kadınların da bulunduğu çok sayıda köylü gözaltına alınır. Hakim vasıtası ile bu olay bir isyana büründürülür sanıklar hakkında idam cezası istenir. CHP bu. Elif isimli kahraman yürekli bir kadın, "rey demek ırz demektir" der. Parmağı ile boynunu gösterip idama kadar yolu var sözü ile adeta meydan okumuştur.

NİŞASTA BAZLI ŞEKER KOTASI YÜZDE 2,5'E İNDİRİLİYOR

Nişasta bazlı şeker kotalarıyla ilgili bir müjdeyi açıklamak istiyorum. 2001 de bu kota yüzde 10 olarak belirlenmişti. Biz bu kotayı yüzde 5'e düşürmüştük. Şimdi bir adım daha atıyor nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 2.5'e indiriyoruz. Böylece milletimiz arasında tartışma konusu olan nişasta bazlı şeker kotasını oldukça aşağı çekmiş oluyoruz. Milletimizin sağlığı bizim için önemli...

MADENCİLERE KADRO

Bir başka müjdemiz kömür üretimi ile ilgili. Ülkemizin şuan ki kömür rezervi 20 milyar tonu aştı. Bunun toplam değeri 300-350 milyar dolar civarındadır. Hedefimiz bu rezervin tamamını ülkemize kazandırmak. 7 sahayı daha işletmeye açarak kömür üretimini 18.5 milyon ton artırdık. 101.5 milyon ton ile geçen sene rekor kırdık. Manisa Soma'da çalışan kardeşlerimize bir müjde vermek istiyorum. Madenlerde çalışan 2 bin 400 işçimizin tamamı Kömür İşletmeleri'nde kadrolu olarak çalışmaya devam edecektir. Yine Soma'daki yeni işletmeye açılacak sahalarda yatırımcılarımızı 10 bin kişiyi istihdam etmesini bekliyoruz. 81 ilin tamamına doğal gaz vermeye başladık.

SMA HASTALARINA İLAÇ MÜJDESİ

Bir başka müjde de SMA hastalarına ve ailelerine. İlaç bedelinin geri ödemesine ilişkin sorunu çözmüştük. Aynı hastalığın diğer tiplerini de geri ödeme sistemine dahil ettik. Bunların fiyatları çok ama çok yüksek. Dünyada da çok az ülkede bu uygulama yapılıyor. Ama biz ecdadımıza layık olmanın hesabıyla bu adımı atıyoruz.


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Anahtar Kelimeler:
arslanköy CHP Demokrat Parti Recep Tayyip Erdoğan

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