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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: "Süratle yapılacak ve milletimizin satın almasına sunacağız"

15.08.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen programda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konut müjdesi vererek, "TOKİ'den milletimiz konut almaya hazırsa süratle konutları yapacak ve milletimizin satın almasına sunacağız." dedi. Erdoğan ayrıca, "Son günlerde ne idüğü belirsiz tipler tarafından körüklenmek istenen ırkçı nefretin, kardeşliğimizi zedelemesine müsaade etmeyeceğiz." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: "Süratle yapılacak ve milletimizin satın almasına sunacağız"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda yaptığı konuşmada konut müjdesi verdi. İşte haberin detayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Okuduğumuz bir şiiri bahane edenlere cevabı AK Parti'yi kurarak verdik.

Türkiye, 2023 vizyonunu artık demokraside ve kalkınmada eksiklerini tamamlama değil, siyaseti ve ekonomisiyle dünyanın en büyükleri arasında yer alma hedefi üzerine inşa etmektedir.

Bu kutlu çatının dışına çıkarak kendine başka yollar çizenlere geçmişteki hizmetleri için teşekkür ediyorum.

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Son günlerde ne idüğü belirsiz tipler tarafından körüklenmek istenen ırkçı nefretin, kardeşliğimizi zedelemesine müsaade etmeyeceğiz.

Bizim bu ülkeye yapacak daha çok işimiz var. Atacak daha çok adımımız var.

Çok çalışacağız. 2023, gençliğimizin patlama yılı olacak.

Hiçbirimizin hatırlamak istemediği puslu iklime geri döndürmek istiyorlarsa da bunu başaramayacaklar. Ülkeyi yönetme müktesebatları 1940'ların tek parti faşizminden, iktidara gelme pratikleri 27 Mayıs darbesinden ibaret olanların çırpınışları boşunadır. Şahsi hırslarının ürünü ajandalarının sebebiyle bunların kurduğu masaya payanda olanlara ise biz sadece acıyoruz.

Esasen bizim 2023 hedeflerimizin karşısına tek parti CHP'si devrinin zulüm ve sefalet uygulamalarının güzellemeleriyle çıkanlara artık kimse itibar etmiyor.

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Milletimiz sandığa gittiğinde önce, bugüne kadar kazandırılan hizmetlere bakacaktır.

Ankara'da ikinci şehir hastanesini açıyoruz.

ERDOĞAN'DAN KONUT MÜJDESİ

Toplu Konut İdaresi'nden milletimiz konut almaya hazırsa süratle bu konutları yapacak, milletimizin satın almasına sunacağız.

Türkiye'nin Otomobilini 2023'ün ilk çeyreğinde yollarda görmeye başlayacağız.

Kur garantili milli paradan bahsediyoruz ama bunu hazmedemiyorlar. İktisatçıların bazıları sahiplerine yaranmak için programımızı kötülüyor."

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Recep Tayyip Erdoğan ak parti

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