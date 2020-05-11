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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! İşte yeni bez maskeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! İşte yeni bez maskeler

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 20:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan bez maskelere ilişkin standartlar Türk Standartları Enstitüsünün internet sitesinde yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! İşte yeni bez maskeler

TSE’nin belirlediği standartlarda, bez maskenin tasarımından üretimine filtrasyon etkinliğinden kullanım sonrası imhasına kadar tüm aşamalar yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu 'yıkanılabilir bez maskeyle' ilgili bilgilendirici fotoğraf paylaştı.

bezmaske

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tasarımından üretimine, filtrasyon etkinliğinden kullanım sonrası imhasına kadar, tüm aşamalarını belirlediğimiz “Bez Maske Standartları” yayımlandı. TSE’nin hazırladığı standartlara uygun bez maskeler, günlük yaşamımızdaki kullan-at maskelerin alternatifi olacak” ifadelerini kullandı.


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