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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Sancaktepe'deki salgın hastanesinin yapımına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2020 10:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs nedeniyle İstanbul'a iki yeni salgın hastanesi yapılacağını açıklamasının ardından, bugün Sancaktepe'deki hastanede çalışmaları başladı. Atatürk Havalimanı'nda ise çalışmaların gün içerisinde başlayacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısının ardından yaptığı açıklamada koronavirüs salgınıyla İstanbul'a iki yeni salgın hastanesi yapılacağını söyledi. Yapılacak hastanelerden biri olan Sancaktepe'deki hastanedeki çalışmalar başladı.

İSTANBUL'A İKİ YENİ SALGIN HASTANESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun bir çalışmayla Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanında bin yataklı bir hastanenin plan-proje çalışmasının şu anda hızla devam ettiğini, aynı şekilde Sancaktepe'de de yine bin yataklı bir hastane yaptıklarını belirterek, "Bunları süratle, şöyle 45 gün içerisinde bitireceğiz ve buraları da tamamıyla insanımızın, halkımızın hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Sancaktepe'de yapılacak olan salgın hastanesi için çalışmalar başladı. İş makineleri ve kamyonların hastane yapılacak alanda çalışmaları devam ediyor.

Atatürk Havalimanı'ndaki hastane çalışmalarının ise gün içerisinde başlayacağı öğrenildi.

(DHA)


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