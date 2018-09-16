HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitimde tarihi değişimlere hazırlanıyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.09.2018 12:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, 'Eğitimde tarihi değişimlere hazırlanıyoruz' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitimde tarihi değişimlere hazırlanıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı dolayısıyla yayımladığı mesaj Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde paylaşıldı.

Tarihi değişimlere hazırlanıldığını ifade eden Erdoğan 'Yeni eğitim-öğretim yılında da, günün ihtiyaçlarını, gelişen teknolojileri ve milletimizin beklentilerini göz önünde bulundurarak, bu alandaki reformlarımızı aralıksız sürdüreceğiz.' dedi.

Erdoğan'ın mesajı şöyle:

“Ekonomisi güçlü, toplum yapısı sağlam, dünyaya öncülük eden ülkelerin vasıflarının başında kaliteli, insanı merkeze alan bir eğitim-öğretim sistemine sahip olmaları gelir.

Zengin bir medeniyet birikimini temsil eden, genç ve dinamik nüfusa sahip, geleceğe dair iddiaları olan ülkemizin hedeflerine ulaşması da, nesillerini kaliteli bir eğitim-öğretim sistemiyle buluşturmasına bağlıdır.

Türkiye’nin hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeğe dönüştürme mücadelemizde en büyük güç kaynağımız, nitelikli, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş nesillerimizdir.

Bu anlayışla son 16 yıldır eğitim-öğretimi önceliklerimizin en başına çıkartarak, istikbalimizin teminatı olan çocuklarımız için imkanlarımızı seferber ettik.

288 bin yeni derslik inşa ederek, 605 bin yeni öğretmen atayarak, sınıflarımızdaki öğrenci ortalamasını 30’un altına çekerek, ders kitaplarını ücretsiz dağıtarak, eğitim-öğretimde ülkemize çağ atlattık.

Eğitimde fırsat eşitliğini ve adaleti sağlamak gayesiyle, maddi durumu yerinde olmayan öğrencilerimize, ilköğretimden üniversiteye her seviyede çok önemli destekler verdik.

Yeni eğitim-öğretim yılında da, günün ihtiyaçlarını, gelişen teknolojileri ve milletimizin beklentilerini göz önünde bulundurarak, bu alandaki reformlarımızı aralıksız sürdüreceğiz.

Bununla birlikte, eğitim-öğretimde kalitenin sadece teknolojik imkânlar, modern binalar ve mevcudu az sınıflarla sağlanamayacağının da farkındayız.

Kaliteli eğitim-öğretim, bütün bunlara erişimle birlikte, öğrencilerin zihni gelişimlerini kolaylaştırmaktan, onlara vizyon kazandırmaktan, manevi yönlerini güçlendirmekten geçiyor.

Çocuklarımızı, günümüzün bilgi yoğun ve rekabetçi dünyasına en iyi şekilde hazırlamamız gerekiyor.

Uzun soluklu bir çalışmayı gerektiren bu hedeflere ulaşmak için, devletin gayretleri yanında, milletimizin tamamının el ele vermesi, aynı hedefe yönelmesi, güç birliği yapması şarttır.

Bilhassa ailenin içinde aktif şekilde yer almadığı bir eğitim-öğretim sisteminin başarı şansı yoktur.

Her biri ciğer paremiz olan evlatlarımızın eğitim-öğretimini emanet ettiğimiz öğretmenlerimize, okul idarecilerimize ve eğitim camiamızın tüm mensuplarına bu konuda çok önemli sorumluluklar düşüyor.

Türkiye’nin yeni bir yönetim sistemiyle birlikte, her alanda yeni bir döneme girdiği günlerden geçiyoruz.

Bu dönemde, sabır, emek, samimiyet ve fedakârlık isteyen uzun bir süreç olan eğitim-öğretim konusunda da, tarihi nitelikte değişimlere hazırlanıyoruz.

Hep birlikte daha çok çalışarak, evlatlarımızı en güzel şekilde yetiştirmek için gereken reformları milletimizle birlikte gerçekleştireceğimize inanıyorum.

Bu düşüncelerle 2018-2019 eğitim-öğretim yılında, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz başta olmak tüm eğitim camiamıza Rabbim’den başarılar diliyorum.”

PARTNERVahşi yaşamın komik canlılarıVahşi yaşamın komik canlıları
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'da (5)CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'da (5)
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'da (4)CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'da (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan yeni eğitim-öğretim yılı

En Çok Okunan Haberler

İdlib'de Karlov'un katili için açılan pankarta sert tepki

İdlib'de Karlov'un katili için açılan pankarta sert tepki

Ahmet Hakan'dan 3. Havalimanı soruları: Çalışma Bakanı nerededir?

Ahmet Hakan'dan 3. Havalimanı soruları: Çalışma Bakanı nerededir?

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Alaattin Çakıcı için flaş sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Alaattin Çakıcı için flaş sözler

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Abdulkadir Selvi, 'önemli bir sinyal veriyor' deyip son anketin sonuçlarını paylaştı

Abdulkadir Selvi, 'önemli bir sinyal veriyor' deyip son anketin sonuçlarını paylaştı

Okuyucu Yorumları 57 yorum
cok duyduk bunlari
Bunu dedigine gore eğitimde kizla erkeleri ayirma vakti geldi kesin
hiç inanıp güvenesim yok
Ziya Selçuk'a iş yaptırmayacak anlaşılan. Yine tüm kararı kendi verecek gibi.
Yeter daha oyuncak oldu sessiz harf kalmadıki sınav adi yapilsin oyuncak oldu
BAŞINIZA YIKILACAK BU DÜZEN! OSMANLI OSMANLI DİYE SONUNUZU HAZIRLIYORSUNUZ. İNSANLAR ALLAH KİTAP OOH OSMANLI GELİYOR DİYE SEVİNİRKEN MADALYONUN ARKA TARAFINDA DEHŞET BİR TÜRKİYE VAR. BU ADAM İYİ DEĞİL BU ADAMIN RUH SAĞLIĞI BOZUK BU ADAM BU ÜLKENİN SONUNU HAZIRLIYOR. HAFTADA 10 CİVARI SUİKAST İHBARININ GELDİĞİ KİŞİDEN BAHSEDIYORUM. BİRİ BUNU DURDURMALI. BU HALK BU SEKILDE YAŞAMAYI HAKETMIYOR. FELAKETE GİDİYORUZ
Öğretmenlere az ücret veriliyorken nasıl iyi eğitim verecekler !
Bu yüzden mi kızlı erkekli eğitim maddesini bu sene kaldırdınız? Bu yüzden mi dünya ülkeleri arasında eğitimde sürekli geriliyoruz? Bu yüzden mi tüm öğrenciler devlet memuru olmak istiyor, atanmak için Akp'ye yanaşıyor? Bu yüzden mi bakanınız cahil hakla ihtiyacımız var dedi açık açık? Hakkımı helal etmiyorum.
16 yıldır gördük umut ve din taciri
Akp zamaninda sifreli sorular, calinan kitapciklar, kari koca birinci olan hakim savcilar. Sizin mahvettiginiz bu egitim ve adalet sistemini duzeltmeyi sizden beklemek akilsizlarin isidir.
Eğitimde eşitlik diyoruz ama dersaneye gidemeyen, özel ders alamayan 40 kişilik sınıflarda eğitim gören çocuklarımızın ne kadar şansı var.
15 YILKİ EGITIM SİSTEMİNE GERİ DÖNUN TEK TIP ELBISE TARIKAT CEMAATLERDEN UZAK EGITIM SISTEMİ İLİME BİLİME TEKNOLOJIYE DONUK EGITIM SİSTEMİ BURDA DİNİMİZİ KATMADIM ÇÜNKÜ TÜRKİYE MÜSLÜMAN BİR ÜLKE EGITIMDE DİNDE OLACAK AMA SİYASETE ALET ETMEMEL KAYDIYLA 15 YIL ÖNCEDE DİN EGITIMI VARDI AMA SİYASETE ALET EDILMIYODU AKP SAYESINDE SOYASETE ALET EDILDI
en uygun özel okul fiyatları 20000 tl, dersane fiyatları 6000 tl, özel ders saatleri 80 tl.
HAYIRLISI,,,,,
bunlardan daha önemli olan ülkemizin ekonomisi var onlara kafa yorun bence
Reyiz eğitimi komple kaldırda çocuklar rahat etsin zaten aldıkları eğitimden bişey anlamıyorlar
Eğitime çok para harcadık bundan sonra 5 kuruş harcamam birde zamanımızı boşa harcadık gene işsiziz
tamam
yersen bir sınıfta ögrenci sayısı 30’un altına çekilmiş kesin imamhatiplerdir. millet deli gibi kayıt parası ödüyor her ay okul aidatı ödüyor , devrim yaptılar evet ama eğitimi bitirmek için. yeni MEB başarılı ama pasifize edecekler gibi geliyor.
genç suriyeli nüfuslamı
milli eğitim olsa yeter
çocukları"ciğer paremiz"olarak görmüş,pâre farsça "parça "demek.
İyi çalışmalar çıksın ortaya. Biz öğretmenler, elimizden geleni yapmaya hazırız. Söz konusu çocuklarımız olunca, herkes sorumluluk almalı. Ziya hocamızı da sonuna kadar destekliyoruz.
Her il de üniversite var. Bu kadar üniversite ancak beş para etmez içgücü çıkartır. Ayrıca meslek liselerini kapatıp anadolu lisesi yapıyrsunuz, yahu arkadaş herkes işletme okuyup işsizler statüsüne kavuşacağına mobilyacı, motor ustası, muhasebeci olsun da ekmeğini kazansın. Meslek liseleri ne kadar verimli ise ülke o kadar çok kalkınır. Açık ve net.
yav bi sus ALLAH aşkına bi sus. herkes işini yapsın be yav
ekonomide baslyin once yoksa okula gidecek cocuk bulamicaniz
daha hazırlanıyorlarmş acele etmeyin yaw. zaten delikli kumbara oldu sayenizde eğitim sistemi :))
her şeye konuşuyo susmuyo bitürlü milli eğitim bakanını niye atıyon sen konuşacaksan yeter ya eğitimin içine ettin yeter yazık bu geleceğe
RTE nin Değişim dediği bütün okullar bu beceriksiz menfaatçi bugün dediğini yarın inkar eden günün yöneticileri gibi İmam Hatipli yetiştirecek.
Öğretmenin itibarı saygınlığı yerlerde öğretmen maaşını karşılaştıracak 2 ve 4 yıllık üniversite mezunu kamu çalışanı kalmadı Öğretmenin değeri bilinmeyen yerde eğitimde başarı olmaz
lafontenden hikayeler
havalarda baya soğudu
millet işe gittikten sonra çocuklar okula gitse yaaa 10 da okul başlasın 4 de çıkılsın trafik rahatlar yaaa
16 YILDIR HER GÜN HER AY HER YIL HER SEÇİM TARİHİ GÜNLER YAŞIYORUZ ZATEN SAOL REİS. DEVALÜVASYONDAN SONRA MARKETTE DOĞRU DÜRÜST ALIŞ VERİŞ YAPAMAYAN OY VEREN VATANDAŞLAR SİZLERDE SAĞOLUN
lütfen 20 sene önceki haline dönerim ve bırakın sizin yapacağınız reformu eşek kovalasın
Sayın Cumhurbaşkanım herşeye hükmetme hırsınız ülkeyi 20 yıl geri götürdü.. Ne olur artık sadece işinizi yapın işi uzmanlarına bırakın. Siz siyasetçisiniz, eğitimci değilsiniz.. Hangi Konu başlığı olduğunda benim dediğim olacak diyorsunuz.. lütfen ülke battı artık son 5 yıldır freni patlamış kamyon gibiyiz geri gidiyoruz
Ekonomideki gibi , eğitimi de çağ attıracaksanız vah çocuklarımızın haline.Önce sizler kafanıza çağ attırmalısınız ki eğitim çağ atlasın.Okula siyaseti sokmayın da, şöyle eğitim bir rahatlasın
30 Ağustos da Sarayda içilenler Ejder Meyveli Smoothie (Chia tohumu eşliğinde), Efuli (Liçi meyvesi eşliğinde), Aloevera (Starex meyvesi eşliğinde), Orman Meyveli Special, Bahçe Naneli Limonata, Taze Sıkılmış Portakal, Taze Sıkılmış Greyfurt, Taze Sıkılmış Havuç, Taze Sıkılmış Elma. ŞİMDİ ASGARİ ÜCRETLİ VE EMEKLİLER LÜTFEN GİDİN BUNLARI MARKETTEN ALIN BAKALIM NE OLUYOR. HER GÜN TARİH YAZIYORUZ MİLLET OLARAK NASIL GEÇİNİLİR NASIL AYI TAMAMLARIZ ONUN HESABINI YAPMAKTAN PROFESÖR YADA EKONOMİST OLUR BU MİLLETİN YARISI
imam hatıp okullarınlamı dünya ile yarışacan
Yahu arkadaş kiralar 1500 2000 arası maaş öğretmen maaşı 3200. Sen önce insan gibi yaşanacak maaş ver. Ev almak zaten hayal, dağın başına 400bin diyorlar
Diğer Haberler
Erdoğan talimat verdi! Tepki çeken isimler seçim kampanyasında olmayacak

Erdoğan talimat verdi! Tepki çeken isimler seçim kampanyasında olmayacak

CHP'li Canan Kaftancıoğlu: Yerel seçimlerde aday olmayacağım

CHP'li Canan Kaftancıoğlu: Yerel seçimlerde aday olmayacağım

AK Partili Mehmet Metiner: Meclis'te israf had safhadaydı

AK Partili Mehmet Metiner: Meclis'te israf had safhadaydı

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!

Aziz Kocaoğlu İzmir'de aday olacak mı? Dikkat çeken açıklamalar

Aziz Kocaoğlu İzmir'de aday olacak mı? Dikkat çeken açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Alaattin Çakıcı için flaş sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Alaattin Çakıcı için flaş sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.