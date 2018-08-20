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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, ezanımıza ve bayrağımıza saldırılardan farkı yok

20.08.2018 11:19 | Son Güncelleme

Cumrhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı Kurban bayramı mesajında Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan krize de değindi. Erdoğan, "Ekonomimize yönelik saldırının doğrudan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik saldırıdan hiçbir farkı yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, ezanımıza ve bayrağımıza saldırılardan farkı yok

Cumrhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı Kurban bayramı mesajında Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan krize krize de değindi.

Erdoğan, "Ekonomimize yönelik saldırının doğrudan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik saldırıdan hiçbir farkı yoktur" dedi.

"Amaç aynıdır. Amaç Türkiye'yi ve Türk milletini dize getirmek, esir almaktır" diye konuşan Erdoğan, mesajında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Binbir hileyle tuzakla çökertemedikleri Türkiye'yi döviz kuruyla pes ettireceklerini sananlar yanıldıklarını yakında görecektir."

'Türkiye'yi döviz kuruyla pes ettireceklerini sananlar, yanıldıklarını görecek'

Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde yer alan açıklamanın ilgili bölümü şöyle:

"Önümüzdeki hafta 96. yıldönümüne ulaşacağımız 30 Ağustos Zaferi de, vatanımıza sahip çıkma irademizin tezahürlerinden biriydi.

"15 Temmuz'da, maziden atiye kurduğumuz köprüyü ve coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızı canımız pahasına koruma kararlılığımızı bir kez daha gösterdik.

"Ekonomimize yönelik saldırının, doğrudan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik saldırılardan hiçbir farkı yoktur. Amaç aynıdır. Amaç, Türkiye'yi ve Türk Milleti'ni dize getirmektir, esir almaktır.

"Biz, boynuna boyunduruk vurulmasındansa boynunun vurulmasını tercih eden bir milletiz.

"Terör örgütleriyle, içimizdeki ihanet çeteleriyle, bin bir hileyle, desiseyle, tuzakla çökertemedikleri Türkiye'yi, döviz kuruyla pes ettireceklerini sananlar, yanıldıklarını pek yakında göreceklerdir."

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