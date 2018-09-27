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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomimize zarar veren döviz açığını, yerli para birimleriyle ticaretimizi geliştirerek, sıfıra yakın seviyeye düşüreceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 03:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomimize zarar veren döviz açığını, yerli para birimleriyle ticaretimizi geliştirerek, sıfıra yakın seviyeye düşüreceğiz"


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