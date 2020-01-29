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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Elazığ depremi) Zemin etütlerinden sonra inşaatları başlatacağız ki bu bizim için 3-4 aylık, bilemedin 5 aylık iştir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Elazığ depremi) Zemin etütlerinden sonra inşaatları başlatacağız ki bu bizim için 3-4 aylık, bilemedin 5 aylık iştir."
POLİTİKA
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29.01.2020 13:06 |
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Elazığ depremi) Zemin etütlerinden sonra inşaatları başlatacağız ki bu bizim için 3-4 aylık, bilemedin 5 aylık iştir."