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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Elazığ'daki deprem) Halen 7'si yoğun bakımda 48 kardeşimizin tedavisi sürüyor. Hayati tehlikesi olan depremzede bulunmuyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Elazığ'daki deprem) Halen 7'si yoğun bakımda 48 kardeşimizin tedavisi sürüyor. Hayati tehlikesi olan depremzede bulunmuyor."
POLİTİKA
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31.01.2020 11:33 |
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Elazığ'daki deprem) Halen 7'si yoğun bakımda 48 kardeşimizin tedavisi sürüyor. Hayati tehlikesi olan depremzede bulunmuyor."