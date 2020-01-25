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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'daki depremde yaralananları hastanede ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 19:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'daki depremde yaralananları hastanede ziyaret etti

ELAZIĞ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki depremde yaralananları hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6,8 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki incelemelerinin ardından, beraberinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine geçti.

Yetkililerden bilgi alan Erdoğan, daha sonra tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Recep Tayyip Erdoğan, hastane çıkışında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

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