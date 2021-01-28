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Cumhurbaşkanı Erdoğan Elon Musk ile Telefonda Görüştü

28.01.2021 16:57 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Elon Musk ile Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Musk’ın firmalarıyla Türk kamu ve özel sektörleri arasında işbirliği olanakları ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Musk’ın firmalarıyla Türk kamu ve özel sektörleri arasında işbirliği olanakları geliştirme konusu ele alındı.

Başta uzay teknolojileri olmak üzere çeşitli alanlarda kurulabilecek olası ortaklıklar ve işbirliği imkanlarına değinilen görüşme sonrasında Erdoğan, Telegram ve BiP hesaplarından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk ile görüşmesine değindiği, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ayrıca, "Teknoloji alanında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeyi ve milletimize fayda sağlama amacıyla bu alanda atılan her adımı desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini de kullandı.

Uzay teknolojilerinde dünyanın önde gelen isimlerinden Elon Musk 2017 yılının Kasım ayında Türkiye’yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüşmüştü. Bu ayın başında da Musk, Türksat 5A uydusu uzaya fırlatıldığında, kurucusu olduğu SpaceX teknolojileriyle taşınan Türksat 5A’nın fırlatılmasını Twitter hesabından duyurdu.

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