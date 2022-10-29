Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Emine Hanımla istişare edeceğiz' demişti! Kararı Emine Erdoğan duyurdu

Türkiye tarihi bir günü geride bıraktı. Yerli otomobil Togg artık seri üretime başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada ön sipariş ve fiyat için Şubat ayını işaret etti.

İLK TOGG ERDOĞAN'IN OLACAK

Yerli üretim olan Togg'un ilk aracını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alacak. Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada, "Üretim bandını gezerken farklı renklerdeki otomobilleri gördüm. Maşallah, her biri ayrı güzel. Tabii alacağımız otomobilin rengine refikam Emine Hanım, istişare edeceğiz, kararı ondan sonra vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

KARARI EMİNE ERDOĞAN AÇIKLADI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, "Ülkemizin cennet köşesinden renkler, #Togg’a ayrı bir güzellik katmış. Her biri birbirinden güzel ancak gönlümüz al bayrağımızın da timsali #Anadolu kırmızısından yana oldu. Hayırlı olsun." dedi.