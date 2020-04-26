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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2020 18:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in Malmö kentinde koronavirüs teşhisi konulup tedavi için Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü. Erdoğan o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında "Bugün İsveç'ten uçak ambulans ile ülkemize getirdiğimiz Emrullah Bey'in kızı Leyla kardeşimle telefonda görüştüm. Yaşadığı mutluluğu paylaşmayı bizlere nasip eden Allah'a şükürler olsun. Bu devlet, Milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz..." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:


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