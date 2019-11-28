Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Subianto'yu kabul etti

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Endonezya Savunma Bakan\u0131 Prabowo Subianto'nu kabul etti.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'ndeki bas\u0131na kapal\u0131 kabul, 30 dakika s\u00fcrd\u00fc.\nKabulde, Milli Savunma Bakan\u0131 Hulusi Akar da haz\u0131r bulundu.Bir ate\u015f de sen yak, #karanl\u0131\u011f\u0131ayd\u0131nlatDi\u015f apsesi \u00f6l\u00fcm\u00fcnde fla\u015f geli\u015fme!Ev ile arac\u0131nda \u00e7ok say\u0131da silah ve uyu\u015fturucuyla yakaland\u0131
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