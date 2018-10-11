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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, kamu mali dengelerini ve mali disiplini daha da güçlendirmek önceliklerimizdir.

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 07:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, kamu mali dengelerini ve mali disiplini daha da güçlendirmek önceliklerimizdir.


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cumhurbaşkanı genelge Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete

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