CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ENKAZ ALANINDA (1)

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA -Yılmaz BEZGİN / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da çöken binanın enkazına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik ediyor. Erdoğan beraberindekilerle enkaz başına giderek çalışmalarla incelemelerde bulunuyor.
Görüntü Dökümü:
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- Erdoğan ve beraberindekiler
- Enkazdan görüntüler
- Detaylar
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