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Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim iddialarına noktayı koydu

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.09.2020 18:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde gündemde olan erken seçim iddialarına son noktayı koydu. Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu açılışında yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki ilk seçim 2023'te, kesintisiz 3 hizmet yılı var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim iddialarına noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu. Önümüzdeki ilk seçimlerin 2023 yılında olduğunu belirten Erdoğan, "3 yıllık kesintisiz hizmet yılı bulunuyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

"ÖNÜMÜZDE 3 YILLIK KESİNTİSİZ HİZMET YILI BULUNUYOR"

Erdoğan, 330 kilometrelik Ankara-Niğde Otoyolu'nun açılış töreninde konuştu. Son dönemde gündemde olan erken seçim iddialarına değinen Erdoğan, "İnşallah aynı anlayışla bu yola devam edeceğiz. İlk seçimler 2023 yılında. 3 yıllık kesintisiz hizmet yılı bulunuyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Birliğimize beraberliğimize kardeşliğimize sahip çıktığımız müddetçe hiç kimse bu ülkeyi hedeflerine ulaşmaktan alı koyamaz. Dışarıdaki içerideki bozguncular birer birer deşifre oluyor. Nice tuzakla durduramadıkları Türkiye'yi rotasından çıkarmaya çalışanlar hüsrana uğrayacaktır" ifadelerini kullandı.

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