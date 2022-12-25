Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da gençlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen "İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a Programı"nda gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"Diyorlar ki AK Parti'de gençlik yok. Sizlerin şu dinamizminize şahit olup da gururlanmamak mümkün mü? Rabbime bana sizler gibi yol ve dava arkadaşı verdiği için bir kez daha hamd ediyorum. Gençlerimizle vakit geçirmenin benim için her zaman yeri ayrı oldu. 40 seneyi aşan siyasi hayatım boyunca hep gençlerle yol yürüdüm. Türkiye'yi karış karış dolaşırken özellikle gençlerimizle bir araya gelmeye önem veriyorum. Biliyorsunuz geçen hafta Mardin'deykik. Tıpkı buradaki gibi gençlerimizin coşkusuna ortak olduk. Diyarbakır'da, Konya'da, Samsun'da, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te ve daha nice ilimizde gençlerimizle aynen böyle sohbet yaptık.

Birileri gençlere sürekli karamsarlık aşılarken biz hiçbir ayrım yapmaksızın tüm gençlere umut olduk. Gençlerimizin duyguları üzerinden siyasi saltanatlarını sürdürmek isteyenlere inat biz her alanda gençlerimizin önünü açtık. Muhalefet toplanıp dağılmaktan başka hiçbir icraat yapmazken biz hizmet üretmeye devam ettik. Biz gittiğimiz şehirlerde kardeşlerimizin sofralarına misafir olduk. Bu toplantılarımızda gençlerimizle beraber sohbetler ettik.

Birileri FETÖ'cülerle hamburger yemek için 10 bin kilometre uzağa gidiyorken, biz cağ kebabı yedik."

Ayrıntılar geliyor...

