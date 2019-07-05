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Cumhurbaşkanı Erdoğan, es-Serrac ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 23:19 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Mustafa es-Serrac ile Dolmabahçe'de bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Mustafa es-Serrac ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı es-Serrac ile Dolmabahçe'de görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile Libya arasındaki ikili ilişkiler, Libya'daki son gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'nın uluslararası toplum tarafından tanınan hükümetine olan desteğini yineledi ve meşruiyeti olmayan Hafter güçlerinin saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu.

Erdoğan, Libya'nın barış, huzur ve istikrarı için Fayiz Mustafa es-Serrac liderliğindeki meşru Libya hükümetinin yanında olduğunu ifade etti.

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